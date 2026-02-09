Beşar Esad cinselliğe takmış kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürtmüş

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Beşar Esad'ın danışmanı Luna el-Şibl ile romantik bir ilişki yaşadığı ve Şibl'in Esad için başka kadınlarla da bağlantılar kurduğu iddia edildi. İddialara göre Esad, özellikle cinselliğe takıntılı bir yaşam sürüyor, devlet işlerinden çok özel ilişkileriyle ilgileniyordu. Temmuz 2024'te Luna el-Şibl, Şam yakınlarında bir otoyolda BMW marka aracının içinde ölü bulundu. İddia Esad'ın öldürttüğü yönünde.

Abone ol

Beşar Esad ülkesinde iktidardan devrilince Rusya'ya kaçmıştı. Beşar Esad hakkında ortaya atılan yeni iddialar, yıllarca süren iç savaşın perde arkasındaki sapkınlığı ortaya döktü. İddialara göre Esad, özellikle cinselliğe takıntılı bir yaşam sürüyor, devlet işlerinden çok özel ilişkileriyle ilgileniyordu. Bu süreçte en yakınındaki isimlerden biri olan Luna el-Şibl dikkat çekiyor.

Hem sevgilisi hem kadın bulan isimdi

Eski bir El Cezire gazetecisi olan Şibl, Esad'ın danışmanı olurken aynı zamanda onunla romantik bir ilişki yaşadığı öne sürülen isim olarak anılıyor. Saray kaynaklarına göre Luna el-Şibl, Esad için başka kadınlarla da bağlantılar kurdu. Bu kadınlar arasında, üst düzey Suriyeli yetkililerin eşlerinin de bulunduğu iddia edildi. Aynı zamanda halktan tamamen kopuk, elit ve küçümseyici bir saray atmosferinin oluşmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Şam'da aracında ölü bulundu

Temmuz 2024'te Luna el-Şibl, Şam yakınlarında bir otoyolda BMW marka aracının içinde ölü bulundu. Resmî makamlar olayı trafik kazası olarak duyurdu. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler soru işaretlerini artırdı. Araçta ciddi bir hasar bulunmazken, Şibl'in kafatasının ağır şekilde zarar gördüğü bildirildi.

Beşar Esad öldürttü iddiası

Bu ölümle ilgili farklı senaryolar gündeme geldi. Bazı iddialar İran'ın, İsrail'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Şibl'in öldürülmesini istediğini öne sürerken; başka kaynaklar ise Esad'ın bizzat bu emri verdiğini iddia ediyor. İddiaya göre Şibl, Esad'ın gücünü kaybettiğini fark edince Rusya ile temasa geçti ve bu durum onun sonunu hazırladı.

Rusya'ya kaçmıştı

7 Aralık'ta muhalifler Şam'a yaklaşırken, Esad, kimseye haber vermeden bir Rus askeri uçağıyla ülkeyi terk etti. Saray personeline araçlarda yer olmadığı söylendi. Çalışanlar geride bırakıldı. İddiaya göre Esad, ayrılmadan önce şoförüne dönerek "Siz savaşmayacak mısınız?" diye sordu ve karanlıkta kayboldu.

Moskova'da Lüks Hayat

Bugün Esad'ın Moskova City bölgesinde, alışveriş merkezinin üstünde yer alan ultra lüks bir gökdelende yaşadığı belirtiliyor. Ailesinin burada milyonlarca sterlin değerinde çok sayıda daireye sahip olduğu iddia ediliyor.

Kanser tedavisi gören eşi Esma Esad ile birlikte Moskova'da yaşayan Esad hakkında, yeni Suriye yönetimi tarafından ağır suçlamalarla tutuklama kararı çıkarılmış durumda.