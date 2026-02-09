BIST 13.761
Ülkelerden peş peşe aynı uyarı: ABD'ye gitmeyin!

ABD'de son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin sivillere yönelik saldırıları ve müdahaleleri tepki toplarken birçok ülke vatandaşlarına ''ABD'ye gitmeyin'' çağrısında bulundu ve güvenli olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı göçmen politikasına ek olarak Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin sert müdahaleleri ve ölümle sonuçlanan acı olayların ardından uluslararası kamuoyunda da tepkiler büyüdü.

Son dönemde özellikle Minneapolis- St. Paul bölgesinde ICE ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada ve İrlanda da dahil olmak üzere yaklaşık 12 ülke vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Ülkelerden peş peşe aynı açıklama geldi ve vatandaşlarını ''ABD'ye gitmeyin'' diyerek uyarmaya başladılar.

''SEYAHATTE DİKKATLİ OLUN, EYLEMLERDEN UZAK DURUN''

Fransa ve Finlandiya özellikle Minneapolis merkezinde bulunulmaması gerektiğine dair uyarıda bulunurken vatandaşlarından eylemlerin yaşandığı bölgelerden uzak durmasını da istedi.


Şu ana kadar, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz ve Birleşik Krallık, ABD'ye seyahatte dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

