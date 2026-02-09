BIST 13.835
Silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hayatını kaybetti

Silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

Bayraktepe Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Umut Sıbıç (36), evinde temizlediği silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sıbıç'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

