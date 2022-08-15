Beykoz'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! Kurtarma çalışmaları başlatıldı

BEYKOZ'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarında çökme meydana geldi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken kurtarma çalışmalarının başladığı öğrenildi.Abone ol
Beykoz'da etkili olan yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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