BIST 2.869
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.029,11
HABER /  GÜNCEL

Beykoz'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Beykoz'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! Kurtarma çalışmaları başlatıldı

BEYKOZ'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarında çökme meydana geldi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken kurtarma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Abone ol

Beykoz'da etkili olan yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da sağanak felaketi! Yağmur iyice bastırdı güneyden kütle geliyor! AFAD saat verdi
Foto Galeri İstanbul'da sağanak felaketi! Yağmur iyice bastırdı güneyden kütle geliyor! AFAD saat verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İznik İnciraltı Halk Plajı, Bursa’nın ilk Mavi Bayraklı plajı oldu
İznik İnciraltı Halk Plajı, Bursa’nın ilk Mavi Bayraklı plajı oldu
Recep Tayyip Erdoğan 'diktatör' mü? Hadi Özışık'tan çarpıcı analiz...
Recep Tayyip Erdoğan 'diktatör' mü? Hadi Özışık'tan çarpıcı analiz...
Üstün Dökmen ailesi eşi Zehra Yaşın Dökmen ve çocukları kimdir?
Üstün Dökmen ailesi eşi Zehra Yaşın Dökmen ve çocukları kimdir?
5 büyük ligde son şampiyonlar ilk maçlarında galip geldi
5 büyük ligde son şampiyonlar ilk maçlarında galip geldi
TOKİ 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satacak yüzde 25 peşinat 120 ay vade
TOKİ 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satacak yüzde 25 peşinat 120 ay vade
Antalya'da kayıp genç kızlar bulundu! İlk söyledikleri bu oldu
Antalya'da kayıp genç kızlar bulundu! İlk söyledikleri bu oldu
Uçakta panik! Önce çırıl çıplak soyundu, sonra tekbir getirip uçağı patlatmakla tehdit etti
Uçakta panik! Önce çırıl çıplak soyundu, sonra tekbir getirip uçağı patlatmakla tehdit etti
Bütçe temmuz ayında açık verdi
Bütçe temmuz ayında açık verdi
KYK kredi başvuruları 2022 ne zaman başlar kaç para olacak, zam var mı?
KYK kredi başvuruları 2022 ne zaman başlar kaç para olacak, zam var mı?
Büyük risk! İstanbul'daki 1,6 milyon konutun deprem sigortası yok
Büyük risk! İstanbul'daki 1,6 milyon konutun deprem sigortası yok