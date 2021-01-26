BIST 1.540
DOLAR 7,41
EURO 9,00
ALTIN 442,73
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, kariyerine Amerika Birleşirk Devletleri'nde devam etmeye hazırlanıyor.

Abone ol

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırıyor. Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen MLS ekibi Kansas City, siyah beyazlılar ile temasa geçti. Teklife olumlu yaklaşan 29 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde kariyerine Birleşik Amerika'da devam edecek. Beşiktaş Mirin için bonservis bedeli talebinde bulunmayacak.

2018-2019 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin Euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.

Fransız oyuncu, bu sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Mirin, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya 3 yıllık teklif
LeBron eski takımı Los Angeles Lakers'a acımadı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı!
ABD tarihinde bir ilk! Janet Yellen Hazine Bakanı oldu özel kalemi bir Türk
Twitter 'gerçek dışı paylaşımlarla mücadele edecek' yeni uygulama geliştirdi
Bursa'da 200 bin liralık altınları çalındı! Uyuyan anne ile oğlu sabah şoke oldu
Sivasspor’da Sportif Direktör kaza geçirdi!
Ankara'da PKK/KCK operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural yaşı kaç kimdir?
Yorumlar