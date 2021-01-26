LeBron eski takımı Los Angeles Lakers'a acımadı

NBA'de LeBron James'in devleştiği maçta son şampiyon Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers'i 115-108 yendi. 36 yaşındaki oyuncu rakip potaya bıraktığı 46 sayıyla bu sezonki en yüksek istatistiğini yakaladı.

Abone ol

Los Angeles Lakers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'i 115-108 yendi. Eski Cleveland'lı LeBron James, Lakers'a galibiyeti getiren isim oldu. James, 13'ü son 4.41 daikkada olmak üzere; 46 sayı kaydetti. 36 yaş 26 günlük LeBron James, Kobe Bryant'ın (37 yaş 234 gün) veda maçındaki 60 sayısından bu yana Los Angeles formasıyla 40 sayı ve üzeri sayı kaydeden en yaşlı oyuncu oldu.

Lakers'ın deplasmandaki üst üste 10. maçını kazanmasında kilit isim olan LeBron James, 46 sayısının yanına 8 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 2 top çalma ve 7 üçlük eklerken; bir maçta tüm bunları başaran ilk oyuncu unvanını elde etti.

Lakers'ta Anthony Davis 17 sayı ve 10 ribaunt, bench'ten gelen Montrezl Harrell ise 15 sayıyla galibiyete katkı yaptılar.

Cleveland'da ise Andre Drummond 25 sayı 17 ribaunt'la takımının en etkili ismi oldu. Cedi Osman maçı 20 sayıyla tamamlarken; Colin Sexton, 17 sayı kaydetti.