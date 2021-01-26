FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişinin gözaltına alınması için ekipler harekete geçti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 19 (sivil) şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmekte olduğu öğrenildi.