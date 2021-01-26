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Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya 3 yıllık teklif

Beşiktaş Josef de Souza ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncuya 3 yıllık yeni kontrat önerdi.

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Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Souza bu sezon 25 maçta forma giymesi halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecekti. 31 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalan siyah beyazlılar, yeni kontrat önerisinde bulundu.

Sözleşme şartlarında anlaşılması halinde Beşiktaş, Souza ile 3 yıllık yeni kontrat imzalayacak.

Josef de Souza bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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