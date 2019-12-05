Beşiktaş 24 Erzincanspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Ligde 5’te 5 yapıp zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24 Erzincanspor’u konuk ediyor. Abdullah Avcı yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürecek. Peki, Beşiktaş - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - 24 Erzincanspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Beşiktaş, sahasında 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Saat 20:45'te başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Kupadaki son maçına Ülker Stadyumu'nda 2017-18 sezonundaki yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe karşısında çıkan siyah-beyazlılar, 595 günün ardından organizasyonda yeniden boy göstermeye hazırlanıyor. Deplasmanda yaşanan saha içi olayları nedeniyle rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon boyunca turnuvadan men edilmişti.
Beşiktaş, kupaya bu turdan itibaren dahil olurken, Anagold 24 Erzincanspor 4. turda Kastamonuspor'u deplasmanda eleyerek siyah-beyazlıların rakibi olmaya hak kazandı.
Beşiktaş - Erzincanspor muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Lens, Oğuzhan, Elneny, Ljajiç, Güven, Umut
24 Erzincanspor: Ersel, Enes, Hüseyin, Tugay, Abdurrahman, Ayhan, Kerem, Erdi, Uğurcan, Mümin, Ali