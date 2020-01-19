Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Libya'da kalıcı ateşkes ve barış sağlanması amacıyla Berlin'de düzenlenecek konferans öncesinde yaptıkları ikili görüşmede ortak bir açıklamada bulundular.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- S-400 gibi ses getiren projeleri kararlılıkla tamamladık.

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.

- Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız.