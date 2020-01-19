Havaalanında büyük izdiham! Podolski gelir gelmez çayını içti

Antalyaspor, yeni transferleri Podolski ve Sinan Gümüş'ü sağlık kontrolünden geçirdi. Deneyimli oyuncuların imza törenlerinin ise hafta içi yapılması planlanıyor.

Objektiflere çay içerken poz verdi

Çaya olan düşkünlüğüyle bilinen ve Türkiye'ye iner inmez objektiflere çay içerken poz veren Polonyalı yıldızın gelişi Akdeniz ekibinde büyük heyecan yarattı.