Tokat'taki tarihi handa yangın! Patlayıcı maddeler var

Tokat’ta Yazmacılar hanın çatı kısmında çıkan yangında alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çok sayıda ekip bölgede

Edinilen bilgiye göre; Tokat Sebze Halinin yan tarafında bulunan yazmacılar hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.