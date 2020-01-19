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Tokat'taki tarihi handa yangın! Patlayıcı maddeler var

TOKAT 'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tokat’ta Yazmacılar hanın çatı kısmında çıkan yangında alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor

 Çok sayıda ekip bölgede

Edinilen bilgiye göre; Tokat Sebze Halinin yan tarafında bulunan yazmacılar hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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