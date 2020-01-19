DÜNYA

Lübnan’da protestocularla polis arasında arbede: 100 yaralı

Lübnan Kızıl Haçı, Beyrut’ta parlamento binası yakınında güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan arbedede 100 kişinin yaralandığını açıkladı

Lübnan genelinde ekonomik kriz dolayısıyla protestolar sürerken, Lübnan Kızıl Haçı, Beyrut’ta parlamento binası yakınlarında protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 100 kişinin yaralandığını bildirdi. Lübnanlı protestocular, akşam saatlerinde yapılan gösterinin “Bedelini biz ödemeyeceğiz” başlığı altında toplanarak, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 150’sinden fazla eden 87 milyar dolarlık borcuna atıfta bulundu. Protestocular “İnsanlar rejimi devirmek istiyor” sloganları attı.
Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, göstericiler polise taş atarak ve bölgede bulunan metal tabela ve bariyerleri söküp polise fırlatarak karşılık verdi.

Lübnan 3 aydır, ülkede süregelen yolsuzluk ve ekonomik kriz nedeniyle yapılan protestolarla mücadele ediyor.

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