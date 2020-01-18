Bakan Pakdemirli: “Türkiye sağlıklı gıda üreten bir ülkedir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12’incisi düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" kapsamında bulunduğu Berlin’de Türk gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında Forum kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Pakdemirli, Türkiye’nin GDO’lu ürün üretmiyor olmasını uluslararası pazarlarda pazarlanması gerektiğini söyleyerek, Türkiye’nin sağlıklı gıda üreten bir ülke olduğunu, Türkiye’nin topraklarındaki kirlilik, gübre ve ilaç kalıntılarının tüm AB ülkelerinden çok daha az seviyede olduğunun altını çizdi.

“Ülkemizin başarılarını anlattık”

Almanya, AB Tarım Komiseri, FAO Direktörü, Romanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Hırvatistan başta olmak üzere 17 ülke tarım bakanı ve 20’den daha fazla görüşme yaptığını belirten Pakdemirli, bu seneki Forum’un konusunun tarım ticareti ve tarımın ticaretle nasıl kalkındırılacağı olduğunu söyledi.

Forum’da lojistik ve kırsal kalkınmanın ön planda olduğunu, genç çiftçilerin, aile işletmeleri ve kadınların üzerinde durulduğunun altını çizen Pakdemirli, “Tarımın bir memleket meselesi olduğunu, tarımın savunma sanayinden daha önemli olduğu konusunun altını çizdim 70 kadar bakanın olduğu toplantıda, onlar da bu konuya hak verdiler. Bakanlara Türkiye olarak şöyle bir uyarı yaptım; pilot çalışmalardan kurtulun, teşhisleri bir kenara bırakalım, çünkü dünyada tarımdaki ve ticaretteki problemlerin teşhislerinin hepsi tamamlanmıştır, artık tedaviye geçmemiz gerekiyor. Bizim bir nevi cerrah olduğumuzu anlattım, teşhisin ötesinde tedaviler yapmamız gerektiğini anlattım” diye konuştu.

Forumda orman yangınlarına dikkat çektiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Biz bu konuda ülkemizin başarılarını anlattık. Yangınlarla mücadele konusunda teşkilatımızın birinci olduğunun altını çizdik” şeklinde konuştu.