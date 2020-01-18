Zeynep Alkan "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdi!
Son zamanlarda magazin gündeminde adını sıkça duyduğumuz, Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, konuk olduğu programda iç çamaşırını gösterdi.
Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, YouTube'da konuk olduğu "Doğruluk mu, Cesaret mi?" programında olay bir harekete imza attı.
İç çamaşırını gösterdi
Magazin dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, paylaşımları ve dikkat çeken tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 yaşındaki güzel, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevapladı.