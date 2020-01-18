Alışveriş merkezi açılışında izdiham! O anlar kamerada

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi, açılış nedeniyle bazı ürünleri indirimli olarak satışa sundu. Bunu duyanlarda alışveriş merkezi açılmadan saatlerde önce iş yerinin önünde bekledi. Ardından da açılış gerçekleştirdiklerinde adeta birbirleriyle yarışırcasına içeri koşarak girdi. İzdiham nedeniyle bir kadın yere düştü. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.