Kadın askerler onun için söyledi, ortaya ilginç görüntüler çıktı

Kuzey Kore'nin devlet kontrollü televizyon kanalı Kore Merkez Televizyonu (KCTV), Kim Jong-un’un, Kuzey Kore’de 2019 yılında yaptığı gezileri derlediği bir belgesel yayınladı. Belgeselin bir bölümünde Kuzey Kore ordusundaki kadın askerlerin Kim Jong-un için şarkı söylediği görüldü. Görüntülerde, kadın askerlerin Jong-un’a sevgilerini gösterme çabaları görüldü. Bazı kadın askerlerin ise ağladığı kameralara yansıdı. Kim Jong-un, gösterinin sonunda kadın askerleri alkışladı.