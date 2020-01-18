DÜNYA

Kadın askerler onun için söyledi, ortaya ilginç görüntüler çıktı

Kuzey Kore ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi. Kadın askerlerin Kim Jong-un’a sevgilerini gösterme çabaları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Kuzey Kore'nin devlet kontrollü televizyon kanalı Kore Merkez Televizyonu (KCTV), Kim Jong-un’un, Kuzey Kore’de 2019 yılında yaptığı gezileri derlediği bir belgesel yayınladı. Belgeselin bir bölümünde Kuzey Kore ordusundaki kadın askerlerin Kim Jong-un için şarkı söylediği görüldü. Görüntülerde, kadın askerlerin Jong-un’a sevgilerini gösterme çabaları görüldü. Bazı kadın askerlerin ise ağladığı kameralara yansıdı. Kim Jong-un, gösterinin sonunda kadın askerleri alkışladı.

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