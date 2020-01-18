DÜNYA

Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi

Hindistan’da bir gösteri sırasında bir tank seyircilerin bulunduğu platformun dibine kadar gelince yürekler ağza geldi.

Hindistan’da her 15 Ocak’ta düzenlenen ‘Ordu Günü’ etkinlikleri kapsamında Hint ordusu yine gösteri düzenledi. Gösteride sergilenen ve toprak sahada manevralar yapan T-72M1 tipi bir tank izleyicilerin bulunduğu platforma doğru ani bir manevra yapınca izleyenlerin yüreği ağzına geldi. İzleyicilere metreler kala duran tankın gösterinin bir parçası olarak bunu yaptığı belirtilerken; görüntüyü yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı bunun ‘mantıksız ve kabul edilemez’ olduğunu yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti
TSK'nın Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf duygulandırdı
Macron'un görüntüsünü paylaşan gazeteci gözaltında
Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması!
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı adayı oldu
Oğlunu öldürüp, intihar eden anaokulu öğretmeni eşine ‘eve geç gel’ demiş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş'ta dehşet! Polise yakalanmamak için intihar etti
Kadın askerler onun için söyledi, ortaya ilginç görüntüler çıktı
Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit'in dillerden düşmeyen aşkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki!
60 saniyede bugün (18 Ocak 2020)
Bocuk ne demek bocuk gecesi nerde neler yapılır?
Metrobüste yangın çıktı! Uzun araç kuyrukları oluştu
Bocuk gecesi nedir neler yapılır 2020 bocuk gecesi adetleri