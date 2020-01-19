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Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmaya damga vurdu

Ekranların en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yemek sorusu damga vurdu. "Hangi adda bir yemek vardır?" sorusunun cevabı yarışmacıya zor anlar yaşattı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Ocak Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak bir sorunun cevabı izleyenleri bile zorladı.

Kazandığı parayı riske atmak istemeyen Selin Hanım kısa bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Devam etseydiniz hangi cevabı verirdiniz?"sorusuna genç yarışmacı yanlış seçeneği işaretledi.

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