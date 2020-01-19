Kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde 4 gündür kedi miyavlaması sesi duyan cadde esnafı sesin nereden geldiğini araştırmaya başladı.

Esnaf, sesin üç katlı bir binanın balkonundan geldiğini tespit etti. Binada mahsur kaldığı anlaşılan kediye müdahale için itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kediyi araç merdiveni uzatıp kurtardı.