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Kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

BURSA'nın İznik ilçesinde üç katlı binanın balkonunda 4 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde 4 gündür kedi miyavlaması sesi duyan cadde esnafı sesin nereden geldiğini araştırmaya başladı.

Esnaf, sesin üç katlı bir binanın balkonundan geldiğini tespit etti. Binada mahsur kaldığı anlaşılan kediye müdahale için itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kediyi araç merdiveni uzatıp kurtardı.

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