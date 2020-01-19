Cumhurbaşkanı Erdoğan! Libya'da barışın anahtarı Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin Konferansı'na katılmadan önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.

- Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Libya'da sükunet Putin'le yaptığımız ateşkes çağrısı sayesinde sağlanmıştır.

- ​Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir.