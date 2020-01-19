Conor Mcgregor rakibini 40 saniyede nakavt etti

Geçtiğimiz sene Khabib Nurmagomedov'dan yediği dayak sonrası dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor, 15 aylık aranın ardından ringlere döndü.

UFC 246'da 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile dövüşen McGregor, tarihin en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza attı.

Usta dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Conor McGregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak kayıtlara geçti. Conor McGregor daha önce Jose Aldo'yu 13 saniye nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı.