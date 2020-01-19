Rahşan Ecevit'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor
DSP Kurucu Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor. Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek Rahşan Ecevit'in cenazesi, Ankara'da Kocatepe Camisi'ne getirildi.
Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in cenazesi, öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden kaldırılarak, Devlet Mezarlığı’nda Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek.
Tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) çoklu organ yetmezliğinden önceki gün hayatını kaybeden Ecevit'in cenazesi, Ankara'da Kocatepe Camisi'ne getirildi.97 yaşında yaşamını yitiren Rahşan Ecevit, bugün Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek.