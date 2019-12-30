Babasını kaybeden sunucu Müge Dağıstanlı, canlı yayında konuşmakta güçlük çekti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında sunuculuk yapan ve aynı zaman Posta Gazetesi'nin magazin müdürü olan Müge Dağıstanlı, Antalya'da yaşayan babasını kaybetti. Hafta sonu babasını son yolculuğuna uğurlayan Dağıstanlı, bugün çıktığı canlı yayında babasından bahsederken duygusal anlar yaşadı.

KONUŞURKEN SESİ TİTREDİ

Müge Dağıstanlı'nın 79 yaşındaki babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Haberi alır almaz Antalya'ya giden sunucu, babasını son yolculuğuna uğurladı. Yaşadığı acı karşısında adeta yıkılan Dağıstanlı, bugün sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programına çıktı. Programın başında babasının ölümünden bahseden Dağıstanlı, sesi titreyerek şunları söyledi: "Bir çok seyirci ve yakınımda bildiği üzere babacığımı kaybettim. Antalya'da onu son yolculuğuna uğurladık. Bütün eşi, dostu, sevenleri ve akrabaları tarafından. Yanımda hiç ayrılmadığınız ve hiç eksik olmadınız çok teşekkür ederim. Telefon açan ve yanında olmak istiyorum diyen tüm altın kalpli insanlara buradan teşekkür ediyorum. Gülşen'e teşekkür ediyorum yanımdan bir saniye ayrılmadı. Canım babacığım bana, kardeşime ve yanındaki genç insanlara kattığı tüm güzellikler ve iyilikler için teşekkür ediyorum."

"HATAMIZ OLURSA AFFEDİN"

En yakın arkadaşının acısını derinden hisseden Gülşen Yüksel Salt ise hafta sonu arkadaşını yalnız bırakmadığını söyleyerek "Bugün bizim için gerçekten çok zor bir yayın olacak. Rahmetli Güngör amca Müge'nin başarılarıyla hep gurur duydu. Mekanı cennet olsun, gittiği yerde mutlu olsun. Çalışmak her şeyin ilacıdır derler. Bizimde bugün için bir hatamız olursa lütfen affedin" dedi.

BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Astur Manolya Sitesi'nde yalnız yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı göremeyen komşuları, saat 13.30 sıralarında evine gitti. Zili çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca giriş kattaki eve pencereden girdi. İçeriden aldıkları anahtarla kapıyı açan komşuları, Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı banyoda yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağıstanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dağıstanlı'nın banyoda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.