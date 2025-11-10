BIST 10.858
Arabayla çarptı, demir çubukla öldürdü

Arabayla çarptı, demir çubukla öldürdü

Eskişehir'de korkunç bir cinayet işlendi. Y.N. isimli adam, husumetlisi Ahmet Çalık'a önce arabasıyla çarptı, ardından demir çubukla saldırarak öldürdü.

Eskişehir'de bir kişi otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü.

 Olay, 8 Kasım'da Çifteler ilçesinde meydana geldi.

 Y.N. isimli adam, husumetlisi Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü.

 Y.N. ardından aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'a saldırdı.

Çalık, başına aldığı darbelerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalık, dün yaşamını yitirdi.

 Ahmet Çalık'ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verilirken; Y.N.'nin kullandığı otomobil, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış ve terk edilmiş halde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

