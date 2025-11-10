Gazze’de tünellerde mahsur kalanlar için Türkiye’den kurtarma çalışması

Türkiye, Gazze Şeridi’ndeki tünellerde mahsur kalan yaklaşık 200 kişinin güvenli geçişini sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Yetkililer, tünellerdeki kişilerin siviller olduğunu belirtirken, bazı uluslararası basın organları bu kişilerin silahlı militanlar olduğunu aktarıyor.

Dışişler Bakanlığından üst düzey yetkililer Gazze Şeridi’ndeki tünellerde mahsur kalan yaklaşık 200 kişiyi güvenli bir şekilde çıkarmak için Türkiye’nin girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Deutsche Welle (DW)'de yer alan habere göre hükümet yetkilisi, 2014’te Gazze’de öldürülen İsrail askerinin naaşının iadesine aracılık ettiklerini hatırlatarak, "Türkiye, 11 yıl sonra Hadar Goldin'in naaşının İsrail'e iadesini yoğun çabalar sonucunda başarıyla sağladı. Bununla eş zamanlı olarak, şu anda tünellerde mahsur kalan yaklaşık 200 Gazzeli sivilin güvenli geçişini temin etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜNELLERDEKİ KİŞİLER KİM?

Yetkililer, tünellerde mahsur kalan kişilerin siviller olduğunu vurgularken, Amerikan ve İsrail basını bu kişilerin silahlı militanlar olduğunu öne sürüyor. Gazze’de tüneller, Hamas tarafından savaş boyunca kullanılmış ve militanlar ile savaş malzemelerinin saklandığı alanlar olarak biliniyor.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES SONRASI DURUM

Hamas, 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail’in Gazze’yi işgal girişimine karşı yanıt vermişti. İsrail, Hamas’ın tünel sistemini hedef alarak militanları birbirinden izole etmeyi amaçladı. ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes sonrası bazı Hamas mensupları, İsrail kontrolündeki bölgelerde yer altına sıkışmış ve erzak sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı.

İsrailli ve Arap yetkililer, Refah kenti altındaki tünellerde sıkışan Hamas mensubu sayısını 200-300 civarında tahmin ederken, Hamas bu sayının 100 civarında olduğunu öne sürüyor. Bazı kaynaklar, militanların bir kısmının açlık nedeniyle ölmüş olabileceğini bildiriyor.

TÜRKİYE’NİN MÜDAHALE BOYUTU

AFP, daha önce Türkiye’den 81 kişilik AFAD ekibinin bölgeye gittiğini aktarmıştı. Türkiye, 2014’te Gazze’de rehinelerin ve İsrail askerinin naaşının iadesine aracılık etmişti. Şimdi ise tünellerde mahsur kalanların güvenli şekilde çıkarılması için diplomatik ve insani girişimlerde bulunuyor.