Ankaragücü Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de içerde dışarda çıktığı son 8 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in öğrencileri bu deplasmandan da 3 puanla dönerek hem bu seriyi sürdürmek hem de liderliğini korumak istiyor. Ankaragücü ise rakibi karşısında galibiyet arıyor. Peki; Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray; 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Aslan, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.
Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini de kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.
Ankaragücü - Galatasaray
Stat: Eryaman
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Zvonimir Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Cekici, Saba Lobjanidze, Geraldo, Alper Potuk, Torgeir Borven
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed