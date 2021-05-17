Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Anderson Talisca, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu. Adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı futbolcu, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu. Suudi Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Milli Takım'a kadar yükseldi

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performans ile taraftarın gözdesi olan Anderson Talisca kiralık olarak forma giyiyordu. Siyah beyazlıların üst üste şampiyon olduğu 2 yılda müthiş performans gösteren Brezilyalı yıldız milli takıma kadar yükseldi.

65 maçta 39 gol ve 13 asist

Beşiktaş'ta 2016-18 arası 80 maçta 27 gol kaydedip 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, daha sonra Çin'in Guangzhou takımına gitmişti. 2.5 yıldır Çin'de olan Talisca, Suudi Arabistan'da kariyerini devam ettirecek. Guangzhou Evergrande'de 65 maça çıkan Anderson Talisca, 39 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.