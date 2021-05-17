Sofi Nurettin kimdir? Bu çok büyük iş PKK'ın askeri kanadındaki en üst düzey terörist

SURİYE'deki PKK sorumlusu Sofi Nurettin özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Abdullah Ağar 'bu büyük iş' derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi kabine sonrası verdi.

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İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı terörist, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin'in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit olduğu operasyonla ilgili talimatı veren PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin, ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini kabine toplantısı sonrasında şu sözlerle duyurdu:

*"Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sufi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir".

ÇOK BÜYÜK İŞ Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Sofi Nurettin haberini sosyal medyadan şu sözlerle yorumladı:

*Bizimkiler Suriye’de Sofi Nurettin’i almış. Büyük, çok büyük iş. Apti etrafındaki çember daralıyor.

Sofi Karayılan'ın akıl hocasıydı

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin, 1995’te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen Sofi Nurettin kod, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti. 2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod Murat Karayılan’a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu.

Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti. Ayrıca, Sofi Nurettin, TSK tarafında Gare alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.