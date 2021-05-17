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Sıcaklıklar düşüyor dolu yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı tarih verip il il uyardı

Demirören Haber Ajansı
Sıcaklıklar düşüyor dolu yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı tarih verip il il uyardı

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan tarih verip il il dolu uyarısında bulundu.

Sıcaklıklar düşüyor dolu yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı tarih verip il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından dün İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dolu yağışı etkili oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan önümüzdeki günlerde İstanbul’da tekrar bir dolu yağışı beklenmediğini söyledi.

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Sıcaklıklar düşüyor dolu yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı tarih verip il il uyardı

Demirhan, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanları dolu yağışına karşı uyardı. 

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Sıcaklıklar düşüyor dolu yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı tarih verip il il uyardı

Mayıs ve Haziran aylarında dolu yağışı ihtimalinin normal bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Demirhan, İstanbul’u ise aralıklarla yağışlı bir hafta beklediğini söyledi.

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Sıcaklıklar düşüyor dolu yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı tarih verip il il uyardı

Marmara Bölgesi’ndeki dolu yağışının Doğu Karadeniz’e geçeceğini belirten Dr. Deniz Demirhan uyarılarda bulundu. 

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