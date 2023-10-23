Alman medya kuruluşundan ölen Filistinli sivillerin haberlerine yasak

Almanya merkezli Axel Springer'in yan kuruluşu haber uygulaması Upday'in, çalışanlarına Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin haberleri kısıtlaması talimatı verdiği iddia edildi.

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ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept'in haberine göre, Avrupa'da 30'dan fazla ülkeye haber dağıtım hizmeti veren Alman haber uygulaması Upday, editör ve muhabirlerine İsrail-Filistin çatışmasında yaşamını yitiren Filistinlilere ilişkin haberlerin sınırlandırılması ve İsrail yanlısı tutumla yazılması direktifi verdi.

The Intercept, konuya ilişkin Upday çalışanlarıyla röportaj yaptı ve firmanın iç dokümanlara ulaştı.

Adının paylaşılmasını istemeyen bir çalışan, Upday uygulamasının telefonlara gönderdiği bildirimler için, "Haberde İsrail'i ön planda tutmadan Filistinlilerin ölü ve yaralılarına dair hiçbir bildirim veremeyiz." ifadesini kullandı.

Firmanın çalışanlarına ayrıca, Filistin yanlısı olarak yanlış yorumlanabilecek başlıklardan kaçınmaları, İsrailli politikacıların yorumlarına ağırlık vermeleri, Filistin silahlı grupların açıklamalarını başlıkta vermemeleri direktifi verildiği kaydedildi.

Haber sitesi The Intercept'in ulaştığı Upday'in diğer çalışanı da, Axel Springer'in yayın ilkeleri kapsamında, çalışanlara Yahudileri ve İsrail'in varoluşunu destekleme talimatı verdiğini belirtti.

Alman Axel Springer'in sözcüsü Julia Sommerfeld, firmanın yan kuruluşu Upday hakkındaki tüm iddiaları reddederek, "Upday tarafından yayımlanan haberler Axel Springer ilkelerine uyar ve editöryal kararları eğitimli muhabirlerimiz verir." savunmasını yaptı.

Axel Springer, Upday uygulamasının yanı sıra, Almanya'da Bild, Die Welt gazeteleri, ABD'de 2021'de hisselerinin çoğunu satın aldığı Insider ve Politico haber sitelerini bünyesinde barındırıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19’u Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi ölmüş, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.