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Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? (11'ler bell oldu)

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor, Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Alanyaspor taraftarının desteği ile rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Ersun Yanal ile sezona iyi giren ve zirve takibi sürdüren Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'da başlayacak olan bu zorlu müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek ve müsabakada da Halis Özkahya düdük çalacak.

Fenerbahçe bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor önünde kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Aytemiz Alanyaspor da zorlu rakibi önünde iyi bir sonuç alarak liderliğini korumak amacında.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de  7. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezon ki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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