AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Terör örgütü PKK aileler sayesinde artık çocukları kaçıramıyor

Diyarbakır annelerini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, terör örgütü PKK'nın, evlatlarına sahip çıkan aileler sayesinde artık çocukları kaçıramadığını söyledi.

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DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 207 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 541'inci günde de sürüyor. En son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta, beraberlerinde Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

"Terör örgütü aileler sayesinde artık çocukları kaçıramıyor"

Partilerinin Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Ali İhsan Yavuz, beraberlerinde Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile evlat nöbetini 541'inci günde de sürdüren aileleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, ailelerin duruşunu takdir ettiklerini ve terör örgütü PKK'nın, evlatlarına sahip çıkan aileler sayesinde artık çocukları kaçıramadığını söyledi. Sonuna kadar ailelerin yanında olduklarını ifade eden Usta, "Hiçbir anne evladının kaçırılarak terör örgütüne kurban edilmesine razı değil. Onların bu direnişi sayesinde, duaları sayesinde evlatların kaçırılmasına imkan verilmiyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Mücadelenin sonuna kadar yanındayız. Onların başlatmış olduğu evlat nöbeti, terör örgütünün sonunu getirecektir. Bu iş sadece silahla yapılacak bir mücadele değil, annelerin cesur yüreğiyle yapılacak bir mücadele ve bugün burada onu görüyoruz. Ellerinde evlatların fotoğrafları ve bayrak dışında hiçbir şey yok. Ailelerin tek bir dileği var; o da bir an önce evlatlarına kavuşmak ve terör örgütünün bölgeden temizlenmesidir. Bizler de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Annelerin birlik ve beraberliğiyle evlatlarımız terör örgütüne kurban gitmeyecektir. Bu anneleri gören anne ve babalar, evlatlarını takip ederek, terör örgütünün onları kaçırmasına engel oluyorlar. Bu birliğimizin, beraberliğimizin ve Türkiye’nin başarısıdır. Bu kardeşlik ve birlikle inşallah bizler yolumuza hızlı adımlarla koşarak daha da iyi bir Türkiye için çalışacağız. Biz ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepsinin acısını paylaşıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da terörün sonunun geldiğini ve aileler sayesinde bu işin daha da hızlanacağını anlatarak, şunları söyledi:

"Burada ailelerin bu duruşunu ve buradaki bu varlığı biz benimsiyoruz. Annelerimizin bu duruşunu takdir ediyoruz. Türkiye sadece terörle uğraşmıyor. Birtakım güç odakları, dışarıdan ve içeriden Türkiye'yi sendeletmek için var gücüyle hep uğraştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, gecesini gündüzüne katarak ve canını ortaya koyarak bu mücadelede Türkiye'ye ayak bağı olan her şeyi ortadan kaldırmada önemli bir mesafe kat etti. Terörün de sonu görünüyor. Bu çadır ve anneler de yürekleri ile burada durdukça eminim ki daha da hızlanacaktır. Prangaların söküldüğü, Türkiye'nin aydınlık yarınları yakındır."