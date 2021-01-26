Adıyaman'da soba faciasından çıkan dram: Ölmeden önce böyle sevinmiş

ADIYAMAN'da sobadan sızan gaz, 2 kardeşin karbonmonoksit nedeniyle zehirlenerek ölmesine sebep oldu. Faciadan günler sonra ortaya çıkan acı hikaye herkesi hüzne boğdu.

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11 yaşındaki kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğrencisi Dilan Yıldırım’ın, yaşanan feci olay öncesi okul idaresi tarafından kendisine tablet verileceğini duyarak büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığı, öldüğü gün ise tabletine kavuştuğu öğrenildi.

Olay günü tabletini teslim alan Dilan Yıldırım’ın daha tabletini kullanamadan gece saatlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kızı Dilan’ın büyük bir heyecanla beklediği tabletini kullanamadan hayatını kaybettiğini söyleyen baba Rıfat Yıldırım, şöyle dedi: Ben olay esnasında diğer odada yatıyordum. Sabah kalktığımda hanımım ve oğlum baygın yatıyordu. Bir kızım bir de küçük çocuğum vefat etmişti. O telaş ile hemen ilk yardımdan yardım istedim.

İki çocuğum hayatını kaybetti. Zor bir durum, imtihan dünyasıdır. Bizim buna sabretmemiz gerekiyor. Evet Dilan’ın bir tableti vardı, tableti okuldan göndermişlerdi. Dilan’a da bu tablet çıkmıştı ama kendisi vefat etti

Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Evet kullanamadı, tableti kullanamadı. Tabi tablet kendisine çıkınca büyük bir sevinç yaşamıştı, sevinci de kendisiyle kalıp gitti ve vefat etti maalesef"

Yeğeninin oldukça başarılı bir öğrenci olduğunu belirten amca Orhan Yıldırım ise “Yeğenim çok çalışkan bir çocuktu. Ölmeden 2-3 gün öncesi devlet büyüklerimiz tablet verdiler Allah kendilerinden razı olsun. Acımız büyük Allah herkesten razı olsun. Çok hevesliydi, çok çalışkandı, çok zeki bir çocuktu. Okumaya da çok hevesli bir çocuktu. Tablet kendisine çıkınca mutlu oldu, çalışkan bir çocuktu Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

Diğer kardeş böyle kurtulmuş Bugüne kadar kendi evinden başka bir yerde kalmayan 12 yaşındaki Mustafa Yıldırım’ın ise olay gecesi anneannesine giderek orada kaldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?: Geçtiğimiz günlerde Kayalık Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerindeki 75 numaralı evde yaşayan Yıldırım Ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Sabah saatlerinde 3 çocuğunun ve eşinin zehirlendiğini fark eden baba Rıfat Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istemişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Meliha Yıldırım ile çocukları T.Y.’nin (5) hayatta olduğunu, Dilan Yıldırım (16) ve Muttalip Yıldırım’ın (11) ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Anne Meliha Yıldırım ve 5 yaşındaki T.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış olay yerinde hayatını kaybeden Dilan ve Muttalip Yıldırım’ın cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna alınmıştı.

Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı ne yapılmalı? Öte yandan İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür" dedi. Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalınmaması için yapılması gerekenleri anlatan Mehmet Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Soba aşırı doldurulmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler.

Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kağıt ya da karton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalıdır. Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerekir.

Yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli ve sobadaki yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını sağlar. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmaktadır. Bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır"