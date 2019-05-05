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Adana'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

ADANA'da bir çocuğu bulunan 19 yaşındaki kadın, tabancayla vurulmuş halde, nikahsız yaşadığı şahıs tarafından hastaneye getirildi. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ADANA'da, silahla yaralanmış halde hastaneye getirilen kadın, tedavi altına alındı.

Dumlupınar Mahallesinde yaşayan Zeliha T., karnından tabancayla yaralanmış halde, nikahsız yaşadığı Yunus B., tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Tedavi altına alınan kadının, Yunus B. ile sorunları olduğu ve kendini yaraladığı iddia edildi.

Polis, Yunus B.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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