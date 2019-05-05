5 Mayıs Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan belediye meclislerine çarpıcı uyarı: Başkanları sıkıştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin çoğunluğu kazandığı belediye meclislerinde izlenecek stratejileri belirledi. Erdoğan, "Belediyeyi çalıştırmama üzerine hareket etmeyeceğiz ama başkanları sıkıştıracağız" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Seçimler tekrarlanmalıdır. Seçimler tekrarlanırsa seçim gününe kadar karargahımıza İstanbul'a kuracağız." ifadelerini kullandı.

Gözler YSK'da! AK Parti'den İstanbul seçimleri hamlesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklama! YSK yarın en doğru kararı verecektir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili konuştu. İmamoğlu "YSK demokrasi adına, bu ülkenin, bu şehrin geleceği adına, uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmek adına yarın en doğru kararı verecektir, Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.

Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz ve Ege uyarısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye oldu bittilere müsaade etmemeye kararlıdır" diye konuştu

İstanbul seçimleriyle ilgili çok çarpıcı gelişme!

Anadolu Ajansı İstanbul seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatının tespit edildiğini duyurdu.