POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu şehit Celaleddin Özdemir'in cenaze törenine katıldı

Suriye’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında anne Keziban Özdemir, eşi Hande Özdemir ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 
Evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehit Yüzbaşı Özdemir, Cebeci askeri şehitliğinde toprağa verilecek.

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