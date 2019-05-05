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Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Küçükçekmece tren istasyonunda bir kişi, intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayıp son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Mustafa Kemalpaşa tren istasyonunda geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, bir kadın trenin istasyona yaklaşmasına saniyeler kala rayların bulunduğu alana atladı. Kadının atladığını gören bir vatandaş da kendi canını hiçe sayarak raylara atlayıp kadını son anda trenin altında kalmaktan kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler insanlık ölmemiş dedirtti. 

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