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Acı haberi Bülent Ersoy duyurdu! Usta sanatçı Zeki Çetin hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi Bülent Ersoy duyurdu.

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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Çetin bugün yaşamını yitirdi. Vefat haberini alan Bülent Ersoy, üzüntüsünü "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi’cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı." diyerek acı haberi duyurdu. 

Zeki Çetin kimdir?
17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.

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