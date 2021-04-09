BIST 1.380
DOLAR 8,17
EURO 9,70
ALTIN 456,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Zonguldak'ta gürültüyü duyan aile dışarı çıktı hayatlarının şokunu yaşadılar

İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta duydukları gürültü sonrası panikle sokağa çıkan 4 kişilik aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı. Yıkılma tehlikesi yaşayan evlerini boşaltan ailenin imdadına ise komşuları yetişti.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak üzerinde meydana geldi. 4 kişilik Gün Ailesi'nin yaşadığı iki katlı evin önünde büyük bir gürültü yaşandı. Panikle sokağa koşan aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Kısa sürede evi terk eden aile, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Komşularının teselli ettiği ve sahip çıktığı aile, heyelanın, yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan duvarın tamamlanmadığı iddiasıyla meydana geldiğini öne sürdü.

Yaşananları anlatan Fehmi Gün, "Öğlen oldu. Biz evdeydik. Gürültü duyduk. Baktım evimin önü yola indi. Öğlen saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bu evde dört kişi yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik. AFAD gelecek. Bundan 5 sene önce duvar çekildi. Duvarı tamamlamadılar" diye konuştu.

Drone ile havadan görüntülenen ve yolun bir kısmını kapatan heyelan sonrası yetkililerin temizleme çalışması yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmirli şehit asker Tevfik Yasin Keser son yolculuğuna uğurlandı
Gökçeada'da bir köy Covid-19 vakaları nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı
'Kırmızı' kategorinin lideri Samsun'da aşı randevularında azalma
Peskov'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: Güvenlik önlemlerimizi alıyoruz
2019'dan beri park halindeydi! THY'nin ilk "737 Max" uçağı iki yıl aradan sonra yeniden havalandı
Yeni Dacia Sandero Türkiye’de 152 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu
Şehit Tuğrul Köseoğlu’nun babası: Allah ayaklarına taş değdirmesin
Yaşlı adamın cesedini 9 yıl sonra buldular! Daireye girenler şok oldu
Yasemin Sakallıoğlu reklam filmleriyle ekranlarda
Çanakkale’de yanlış yere defnedilen kişi çıkarılarak aile mezarlığına defnedildi
Yorumlar