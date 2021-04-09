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Gökçeada'da bir köy Covid-19 vakaları nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek amacıyla bir köy 14 gün süreyle karantina altına alındı.

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Türkiye’nin en büyük adası olan ve 10 köyü bulunan Gökçeada’da artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle Şirinköy köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle; “İlçemiz Şirinköy Köyü 08.04.2021 Perşembe günü saat 16.00 itibariyle 14 gün süreyle, saptanan Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri doğrultusunda karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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