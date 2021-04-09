İstanbul'da yoğun bakımlar genç hastalarla dolu! 'İmza verip ölmeyi göze alıyorlar'

Koronavirüs salgınında hastaneler ve yoğun bakımlar alarm veriyor. Salgının 14'üncü ayında günlük vaka sayılarının 55 binleri geçtiği Türkiye'nin pek çok merkezinde, neredeyse tüm bölümler yine Kovid servisine dönüştürülmeye başlanırken, yoğun bakımlar da özellikle 60 yaş altı genç hastalarla doluyor. Belirtilerin bile eskisi kadar ciddiye almadığını belirten Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez'den tüyler ürperten açıklamalar geldi.