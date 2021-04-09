SAKARYA'da Gelecek Partisi Arifiye İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

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Gelecek Partisi Arifiye İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.

Son dakika haberi...Gelecek Partisi'nin kurucuları Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün'ün ardından bu kez partinin ilçe binası hedef alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan parti binasına, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

Binanın camları kırılırken, saldırı herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi. Saldırı ile ilgili inceleme başlatıldı.