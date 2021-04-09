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Mersin'de şaşırtan anlar! Elinde kağıtla gelip polise verip gitti

MERSİN'de 9 yaşındaki Mustafa Düzgün'ün annesiyle gönderdiği mektup, yaya geçitlerinde denetim yapan polis memurlarını duygusal anlar yaşattı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi Özgür Çocuk Parkı kavşağında yaya geçitlerinde denetim yaptığı sırada yanlarına gelen bir kadın, oğlu Mustafa Düzgün'ün Polis Haftası dolayısıyla yazdığı mektubu verdi. Zarfında "Şehitlerden selam geldi savaşan tüm sağlara" yazılı mektubu açan ekipler, "Polis ağabeylerim. Biz zarar görmeyelim diye soğukta nöbet tutuyorsunuz, bazen de aç kalıyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum ve üzülüyorum çünkü yaralanıyorsunuz. Sevgilerimle başarılar dilerim. İyiler kazanır. Siz olmasanız biz ne yapardık" yazısıyla karşılaşınca duygusal anlar yaşadı.

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