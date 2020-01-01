Abdulkadir Selvi açıkladı! Abdullah Gül aday olursa Muharrem İnce aday olacak

Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce’nin Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olması halinde ona destek olacağını ancak partisinin Abdullah Gül’ü aday göstermesi durumunda kendi adaylığını açıklayabileceğini yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısının bir bölümünde Muharrem İnce ile birlikte katıldıkları canlı yayına dair izlenimlerini paylaştı.

Selvi, İnce’nin CHP tarafından Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda bu kararı destekleyeceğini ancak Abdullah Gül’ün adaylığı söz konusu olursa kendi adaylığını açıklayabileceğini belirtti.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

Öncelikle Muharrem İnce’ye ilişkin gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Daha bir oturmuş, eski hırçın görüntüsü gitmiş, yerine daha bilgece bir hava gelmiş. Ama öyle ‘bal Mahmut’ kıvamında da değil. Damarına basınca hafiften sertleşiyor. Cumhurbaşkanı adaylığından sonra günlük polemiklerden uzak durmaya çalışıyor. Gözü hâlâ Cumhurbaşkanı adaylığında. “CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmalı” tezini tekrarlıyor. Peki kendisi CHP Genel Başkanlığı’na aday olacak mı? ‘Hayır’ ya da ‘Evet’ demiyor. Yani, “Kapıyı ne kapatıyorum ne sonuna kadar açıyorum” havasında. Gözlemim, kongreler tamamlandıktan sonra konjonktüre bakacağı yönünde. Kongrede aday olursa şaşırmam, aday olmazsa sürpriz saymam. Kazanacağını görürse bir an bile tereddüt etmez ama kazanamayacağı bir seçime de girmez durumunda.

Aday olabilir de olmayabilir de pozisyonunda

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusunda özenli bir dil kullanmaya dikkat ediyor. Eğer CHP Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı gösterirse, ona destek olacağını söylüyor ama Abdullah Gül olursa, o konuda konuşmuyor. O tür bir durum oluşursa kamuoyundan destek alıp almayacağına bakacak gibi hissettim. Aday olabilir de olmayabilir de pozisyonunda. Tarafsız Bölge’de CHP’yle ilgili sorularımıza bir noktadan sonra cevap vermeyeceğini söyledi. O sırada izleyicilerden İnce’ye tepki mesajları geldi.

CHP’den ayrılmam dedi

Hakkını teslim edeyim, CHP’nin üzerinde titredi. Öyle ki AK Parti’den ayrılıp yeni parti kuran Davutoğlu ve Babacan’a sempati çiçekleri gönderdi. “Peki siz CHP’den ayrılıp parti kurar mısınız?” diye sorduğumuzda ise “CHP’den ayrılmam” dedi de başka bir şey demedi. Biraz Demirel gibi bir hava hissettim. İşine gelmeyince konuşmuyor.

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