Yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdiler

AMASYA Suluova'da maden işçileri, 2020'ye yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdi.

Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu.

Yılın son saatlerini birlikte çalışarak geçiren ve yılbaşı pastalarını kesen işçiler, beraber yemek yedi ve birbirlerinin yeni yılını kutladı. İşçiler, 2020'nin maden ocaklarında kazasız bir yıl olmasını dileyerek, maden kazalarında yaşamını yitiren arkadaşları için dua etti.

"Gözyaşının durmasını diliyoruz"

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven de arkadaşlarıyla birlikte yeni yılı yerin metrelerce altında kutladıklarını vurgulayarak, "Yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Dünyada akan, kanın, gözyaşının durmasını diliyoruz, madencilik dünyanın en zor mesleği olabilir ama en azından huzurumuz var. Suriye'de ve dünyanın bazı yerlerinde insanlar namlunun ucunda ölüm korkusuyla yeni yıla giriyor. Biz onlar için dua ediyoruz, yeni yıl bütün dünyaya huzur getirsin" diye konuştu.

"Daha güzel şartlarda çalışmak hepimizin dileği"

İşçilerden Güneş Tiryaki ise şöyle konuştu: Madencilik dünyanın en zor mesleklerinden biri, acılı, duygusal aynı zamanda eğlenceli. Yeni yıla madenci arkadaşlarımızla beraber aynı kaderi paylaşarak, yerin altında çalışarak girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belki ailemizle beraber değiliz ama kader birliği yaptığımız arkadaşlarımızla beraberiz.