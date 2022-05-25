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ABD'de ilkokula korkunç saldırı! 14'ü çocuk 15 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de ilkokula korkunç saldırı! 14'ü çocuk 15 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Gregg Abbott, eyaletteki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.

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ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Gregg Abbott, San Antanio kentinin batısındaki Uvalde kasabasındaki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Saldırıda 14 öğrencinin ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini aktaran Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin de durumun çok kötü olduğunu belirterek çocukların aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokuldaki saldırıda ilk olarak 2 öğrencinin öldüğü duyurulmuştu.

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