ABD’de en kötü hafta! Her 33 saniyede bir kişi koronavirüsten öldü

En fazla vaka sayısı ve can kaybının yaşandığı ABD'de korkunç bir hafta geride kaldı. Ülkede geçen hafta 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu her 33 saniyede bir can kaybına denk geliyor.

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Dünya İngiltere’de görülen mutasyon geçirmiş corona virüsüne odaklansa da, salgının merkez üssü haline gelen ABD’de durum korkunç...

Reuters’ın bir araya getirdiği verilere göre 14-20 Aralık arasındaki haftada 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bir önceki haftaya oranla yüzde 6.7 artış olduğu dikkat çekerken, rakamların salgın başından bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi. Bu hesaplamalara göre ABD’de her 33 saniyede bir kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

Uzmanların Noel ve yılbaşı tatili döneminde seyahat etmeme konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, geride bıraktığımız cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 3.2 milyon ABD vatandaşı havalimanlarında görüntülendi. Uzmanlar tatilde bir araya gelenlerin hastane kapasitelerini doldurmasından endişe ediyor.

1.5 milyon yeni vaka

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.5 milyon kişiye yeni tanı koyulurken, bu yüzde 1’lik bir düşüş anlamına geliyor. Buna rağmen Tennessee, California ve Rhode Island’da, nüfusa oranla en yüksek yeni vaka oranı kayıtlara geçti. Ölüm oranının en yüksek olduğu bölgeler ise Iowa, South Dakota ve Rhode Island olarak açıklandı.