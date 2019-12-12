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ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki

ABD Senatosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'ndan geçen sözde "Ermeni soykırımı" tasarısına Türkiye'den ilk tepki, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren Altun, "Tarih; bu kararları ABD Senatosu'nun bazı üyelerinin Türkiye'ye karşı sorumsuz ve akılcı olmayan eylemleri olarak görecek. İki ülke arasında uzun süreli bir hasara neden olan sorumlu üyeler olarak tarihe geçecekler" dedi.

Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek. Beyaz Saray, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan tasarının geçmesini daha önce üç kez engellemişti.

Ne olmuştu?
Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na vurgu yapmaları dikkat çekti.

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