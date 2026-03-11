ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon 3 saat sürdü iki tonluk Hürremşehr füzesi kullanıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

ABD/İsrail saldırılarıyla başlayan İran savaşı 12. gününe girdi. Tarafların karşılıklı saldırıları tüm hızıyla sürüyor.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve çalınan sirenler nedeniyle Tel Aviv kentindeki İsrailliler, sığınaklara ve otoparklara sığındı.

Tel Aviv’den çok sayıda önleyici füze ateşlendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran’ın yeni misilleme saldırısına karşı başkent Tel Aviv’den çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği görüldü. Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri de duyuldu. İsrail’de başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

İran'dan İsrail'e atılan bir füze, Tel Aviv kentindeki yerleşim bölgesine isabet etti. Füzenin düştüğü bölgede çukur oluştu.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi.

İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin." ifadelerini kullandı.

Trump'tan mayın botlarını vurduk açıklaması

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda da, Hürmüz Boğazı'nda bazı mayın döşeme botlarını vurduklarını belirtti.

Trump, "Son birkaç saat içinde 10 adet aktif olmayan mayın döşeme botu ve gemisini vurarak tamamen imha ettiğimizi ve daha fazlasını da imha edeceğimizi bildirmekten memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'na mayın döşendiği iddiası

CNN'in konuya ilişkin istihbarat raporlarına aşina olan iki kişiye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddia edildi.

Mayınlamanın henüz yaygın olmadığını öne süren kaynaklar, İran tarafından boğaza "son günlerde birkaç düzine mayın döşendiğini" ileri sürdü.

Öte yandan kaynaklardan biri, İran'ın boğaza yüzlerce mayın döşeyebilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.